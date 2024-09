Cartas de lectores: Ficcionario de corrección política

Aquí un breve ficcionario de medias palabras de la ‘corrección política’ usada para no llamar pan al pan

Orwell reconocía al fascismo por invertir los términos en eufemismos. En su fábula totalitaria 1984, se tortura en el ‘Ministerio del amor” usando el lema: “Ignorancia es sabiduría, paz es guerra. “Marx tomó de Maquiavelo el arte de dividir y reinar con su narrativa de lucha de clases”. Por eso, aquí un breve ficcionario de medias palabras de la ‘corrección política’ usada para no llamar pan al pan: 1) Progresismo: comodín para no decir ‘marxismo’, ‘comunismo’ o ‘socialismo’; aparte es ‘progresista’ una ideología retrógrada donde la libertad y el Estado de derecho republicano avanzan para atrás como cangrejo? 2) Revolución: para no decir ‘dictadura de izquierda fascista”. 3) Ciudadano universal: prófugo de la ley traído abriendo fronteras para convertir un país en nido de delincuencia transnacional. 4) PPL: sigla para impedir que delincuentes contumaces sean reconocidos en la prensa. 5) Combatiente: terrorista mercenario, líder de escuadrones de la muerte o guardias pretorianas, como el Che Guevara para el castrismo.

Paúl Tapia Goya