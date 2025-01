Cartas de lectores: Eustrés y distrés

El mal del día de hoy se llama estrés; cuando no sabes cómo controlar la presión, te puede pasar factura en una enfermedad. Necesitamos un desahogo con urgencia, así el mal no nos causará el daño pretendido. El eustrés es el enfoque positivo, lo necesitamos para mantenernos activos, nos da la motivación correcta; aún somos útiles para la sociedad. No permita que las circunstancias lo hieran. El distrés le afectará y lo infectará; son las emociones y sentimientos negativos que lo conducirán al colapso. Su cuerpo, alma y espíritu serán lastimados. No deje que el malestar de otros sea su malestar. Nos estresamos de una o de otra manera, es parte de nuestra cotidianidad. Cuando aprendamos a manejar la presión, nuestra actitud frente a los problemas será diferente. Lograremos sobrevivir y seremos más que vencedores. ¿Qué es el estrés? ¿Cuáles son las causas y efectos del estrés? ¿Quiénes sobreviven al estrés? Yo vivo la vida que quiero y no permitiré que nada ni nadie me impida vivirla. Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma; y extraño no se entremeterá en su alegría. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero