Cartas de lectores | Ética y moral pública

Todo funcionario público, incluido el docente, debe estar dotado de ética y moral pública, buenas costumbres, correcto accionar laboral; ser íntegro, transparente, honesto, responsable. Así entenderá que es el servicio público, con educación, buen trato al usuario, sin recibir nada a cambio, ni esperar recompensa, le dará prestigio a la institución donde labora.

A los criados entre 1940 y 1990, aproximadamente, nuestros padres nos enseñaron extraordinarias costumbres, perdidas en las últimas décadas, como ser responsable en el estudio. Se tenía clases mañana y tarde, y había que cumplir deberes y lecciones; antes de irnos, dábamos lección, enseñábamos deberes. El aseo era obligatorio, estar bien peinado, sin aretes, sin moños, ni cabello largo, propio de la feminidad; sin tatuajes, ni esconderse en gafas o gorra; siempre, frente en alto, ante la adversidad en la vida. Saludar a todos, visitarse entre familiares, buena vecindad, hacer siempre lo correcto. En consecuencia, había paz personal, familiar, social y respeto, que hoy no existen en el país. Esa es la causa de todo problema, conflicto. Íbamos a misa a realizar cursos de catecismo para la comunión. Recuerdo los mandamientos de Dios: No cometerás actos impuros; no robarás; no darás falso testimonio ni mentirás; no codiciarás los bienes ajenos. No todos, sí muchos, piensan ingresar a la función pública para lucrar, hacerse ricos. Falta civismo, hay carencia de deberes y obligaciones. Cívica como hora social en la escuela, ahora desparecida, daba valores, principios para ser buen ciudadano. De urbanidad, recuerdo: “ lavarse las manos antes de comer, agradecer atenciones, estar atento a lo que dice una persona, cosas limpias y ordenadas, no ensuciar la escuela, ni dañar bienes; no pasar en medio de personas”, etc. Moralicemos el país denunciando al servidor público que comete peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, etc., y a sus familiares, ingresando a la página web del Consejo de la Judicatura, para saber si están dotados de lo resaltado al inicio.

Jorge Arámbulo.