Cartas de lectores: Al entendimiento global

No hay paz sin desarme y no hay desarme sin reconciliación. La mejor justicia es la enmienda y el perdón. No guarda sentido la acumulación excesiva de armas convencionales por tráfico ilícito o el uso de instrumentos explosivos en zonas pobladas, poniendo en grave peligro a la población civil. A esto hay que sumarle las tecnologías armamentísticas emergentes e inesperadas, o aparatos de destrucción masiva como los dispositivos nucleares, que siguen siendo la gran amenaza para la humanidad. Ante este panorama de crueldades reinantes o que se avecinan, apremia como obligación reanudar entre las partes implicadas cualquier tipo de negociación diplomática que nos lleve al entendimiento global.

Víctor Corcoba