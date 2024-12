Cartas de lectores | No a al engaño y la violencia; sí a la paz

Lucha entre el bien (la paz, la justicia, la libertad, el desarrollo, el servicio, la educación, la verdad…), y el mal (la violencia, la corrupción, la injusticia, la esclavitud, el fanatismo, la ambición, el adoctrinamiento, la mentira…). Pero la ambición por el poder, el dinero y el dominio a los demás no tiene fin. Sí a la paz, pero a veces es necesario defenderla. Sin libertad y justicia no hay paz. El Papa Francisco que pide diálogo en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador…, y deja a sus pueblos en manos de lobos criminales vestidos de ovejas. Santo Tomás de Aquino dijo: “Si puedes vivir en medio de la injustica sin enojo (sin defender la justicia), eres inmoral como injusto”. Jesús sacó con la fuerza a los profanadores de la Casa de Dios. Los mongoles asesinaban, esclavizaban y torturaban a quienes no se sometían a sus edictos, cultura y religión en la India. Y los Santos Maestros Sikhs Hardgobind y Gobind Singh se vieron obligados a enfrentarlos y liberar a la India de sus brutales crímenes y esclavitud. Los oscuros desarman al pueblo para someterlos con su justicia corrupta, la delincuencia, la policía y militares infectados. Antes había justicia, militares y policías, que nos apresaban y protegían. Y la delincuencia en el poder y en las calles reinan. Los ciudadanos de América y el mundo exigen la salida de los criminales de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etc. Simón Bolívar enseñó: “Si la tiranía se hace ley, la rebelión es tu derecho”.

Juan Carlos Cobo Rueda