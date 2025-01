Cartas de lectores | Encuestas políticas y una vieja anécdota

Según consulta publicada por EXPRESO el 7 de septiembre de 2024 sobre la posibilidad de escoger un nuevo candidato para la presidencia como tercera opción, dado que los dos primeros puestos los seguirían ocupando Daniel Noboa y Luisa González, el 34 % estaría buscando otra opción; el 17 % no encuentra aún la tercera alternativa; y el 20 % no está seguro de por quién votar. Si sumamos los porcentajes, 71 % de votantes estaría indeciso todavía (de cada cuatro ecuatorianos, casi tres están en esta situación). Sin embargo, considerando dos encuestas, según una, Luisa González contaría, supuestamente, con respaldo de 41 % de los votantes y Daniel Noboa solo 33 %; mientras que la otra informa que el apoyo de Luisa es solo de 32 % y el de Daniel del 36 %. Las cifras totalmente diferentes me recuerdan un hecho verídico que se convirtió en anécdota en la facultad de Economía de la Universidad Central. El examinado no pudo encontrar ninguna ‘relación matemática’ entre los datos proporcionados por el examinador, por lo cual el grado casi fue levantado y terminó en una declaración del tribunal de que no era posible encontrarla porque los datos presentados estaban errados; por ello la investigación debía repetirse para que tenga alguna importancia.

¿Cuál es el actual respaldo de los candidatos a la presidencia, tras el debate? Según varios analistas y entendidos políticos el crecimiento de la candidatura de Andrea González sería impresionante, tanto que pasaría a segunda vuelta.

Iván Escobar Cisneros