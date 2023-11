Cartas de lectores| Empresarios: ¿indecisos o indiferentes?

El suplemento de EXPRESO del 18 de noviembre de 2023 señala: El reto de ser sostenibles, y en su página 24 un artículo titula: “Latinoamérica pierde el 22 % de sus tierras fértiles”. Dice el suplemento que los sectores público y privado trabajan por un planeta menos contaminado, pero nada sobre las causas de la pérdida de tierras fértiles, donde se produce lo que comemos. ¿Esperaremos hasta llegar al punto de inflexión, de no retorno, cuando no haya dónde sembrar para comer, siendo la principal causa de este debacle la industria agroquímica? Lo primerísimo es asegurar la alimentación (sana), luego va todo lo demás. La respuesta es ya encaminar a nivel nacional como política central la agroecología. Son las empresas, si realmente (¡!) buscan sustentabilidad, las que tienen que tomar una decisión contundente, relegando a las destructoras de la Naturaleza. ¿O en las empresas destructoras agroindustriales y mineras reina la indiferencia sobre la alimentación futura del pueblo ecuatoriano? La solución se deja en manos del campesinado y ONG ambientalistas. No se quejen ante futuras borrascas. ¡Primero va la comida!

Federico P. Koelle D.