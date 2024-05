Cartas de lectores | Emboscada artera y trampa política

La fiscal general Diana Salazar comparecía ante la Comisión de Fiscalización por los casos León de Troya y La Madrina, pero cuando empezaron a intervenir los legisladores comisionados, la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre, suspendió la comparecencia para recibir a su excoideario Ronny Aleaga, alias el Ruso, lo que provocó que la invitada abandonara la sala. Cuando se instaló la sesión no constaba en el orden del día la comparecencia del prófugo Aleaga, y la emboscada se convirtió en un ‘show’ artero y en un circo pueblerino, manipulado audazmente por asambleístas del correísmo que violaron el art. 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, faltando el respeto al debido proceso parlamentario, a la Asamblea y al pueblo ecuatoriano. También, los cinco asambleístas de la Comisión de Fiscalización abandonaron la sesión para rechazar la artera acción y la maniobra indebida de la presidenta de la Comisión. Legisladores de las bancadas Gente Buena, PSC, Construye yADN se pronunciaron por una sanción administrativa para la presidenta El tema es para Ripley, Aunque Ud. no lo crea. Haber suspendido un acto solemne como la comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la fiscal general para recibir en comisión general a un prófugo de la justicia penal, no tiene nombre, pero sí parecido, como los que quieren que el Gobierno entregue al sentenciado Jorge Glas al gobierno mexicano.

Franklin Salazar Savinovich