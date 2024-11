Cartas de lectores: Las elecciones en Estados Unidos

Las del pasado 5 de noviembre han sido de las más onerosas y polarizadas de su historia reciente. No digo de las más reñidas, porque ha habido otras que también lo fueron, ejemplo las de Truman vs. Dewey en 1948, Kennedy vs. Nixon en 1960, Ford vs Carter en 1976, Bush vs. Gore en el 2000, o Clinton vs. Trump en el 2016.

Lo más notorio de esta elección han sido los epítetos, la denigración fácil, las exageraciones, los términos utilizados por los candidatos o sus partidarios. El campeón, no cabe duda, fue Trump, quien ha podido llegar indemne de consecuencias por sus intentos de desconocer los resultados de la anterior elección 2020 y por su indudable responsabilidad durante el asalto al Capitolio en enero de 2021.

En esta ocasión, durante un mitin de su candidatura celebrada al final de octubre 2024, en el Madison Square Garden de Nueva York, el comediante Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una isla de basura, burlándose indistintamente de negros, judíos y latinos de diversos orígenes. Se burló también de Jennifer Lopez, Ricky Martin, Bad Bunny por su apoyo a Kamala Harris.

Joe Biden cometió también un error al referirse a los chistes de Hinchcliffe y Harris se desmarcó prontamente de tales comentarios, habiéndose destacado siempre por su carisma, prudencia y alegría durante toda la campaña, sin que ello haya impedido su derrota en estados como Pensilvania, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada o Arizona, que le dieron a Trump su triunfo final.

La derrota de Kamala se puede explicar por cierta dosis de machismo y racismo, pero sobre todo por no haber podido eludir su vinculación con un gobierno que fracasó en el control de la inflación, la migración y la proliferación de conflictos internacionales. Le resultó muy difícil en apenas ciento diez días elaborar una propuesta y discurso propio de campaña.

Hacemos votos por el éxito del nuevo gobierno de Donald Trump; ojalá tenga la sensatez y sabiduría necesarias para liderar acertadamente ese país y el hemisferio occidental. Que apoye nuestra lucha con el crimen organizado, el libre comercio y tenga una mirada más favorable hacia América Latina en general.

Luis Villacrés Smith