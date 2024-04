Cartas de lectores | Un Ecuador sin rumbo

Ecuador está próximo a cumplir otro proceso electoral, una consulta al pueblo realizada por el presidente de la República. Desde mi punto de vista, no trata temas de importancia, que lleven a resolver problemas de fondo como el desempleo, la salud, la educación, la pobreza, entre otros. Todas las preguntas fueron elaboradas y manejadas para contestar SÍ; entonces, ¿para qué tanto gasto?, recursos que se podrían haber destinado a solventar otras necesidades del país. Pienso que el presidente, obsesionado por la reelección, trata de que la consulta le abra un gran camino para lograr este propósito; no veo otro motivo. No observo con claridad un plan económico, técnicamente elaborado, hacia el mejoramiento de la situación de la mayoría de ecuatorianos. Obra pública no observo, ni planes ni proyectos que permitan visualizar un cambio. Presidente, ¿este es el nuevo Ecuador que se pretende, con crímenes a diario, desempleo sobre 50 %, la educación sigue igual o peor, la salud una desgracia, los turnos para atención médica se demoran más de tres meses; en fin es un país sin cambios profundos, gobernado por los amigos y panas del presidente, gente no identificada con el verdadero pueblo. ¿Dónde está el dinero de los que han perjudicado a este país, ejemplo Glas, Salcedo, Norero, grupo de Correa, Pólit, Celi, Rivadeneira, Mera, etc., etc. Por favor, hagamos algo para salvar al Ecuador.

Romel Merchán Herrera