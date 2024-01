Cartas de lectores: Ecuador, economía estancada

Acabo de leer una publicación del Banco Central sobre las tasas de interés para enero de 2024. Es una pena que el BCE no crea necesario fijar las tasas de interés en las cuentas de ahorro. Sin ofender a nadie, parece que no somos conscientes del daño que le hacemos al país, nos estamos privando de las ventajas que mueven una economía dolarizada en el consumo y el dinero barato.

El BCE fijó la tasa de interés para consumo en 16,33 %; los préstamos de consumo son generalmente a 60 meses. En EE. UU., el Barclays Bank fijó la tasa de interés en 4,15 % a cinco años plazo. Esto quiere decir que, en Ecuador, un préstamo de $ 5.000 paga un interés de $ 2.348,12, un 47% del capital prestado. En EE.UU., un préstamo de $ 5.000, al 4.15 %, paga de interés $ 545,29, apenas un 11 % del capital prestado.

La omisión del BCE al no establecer tasas de interés pasivas para cuentas de ahorro es lamentable. Y la nueva ley de pagos con tarjeta, dizque para evitar el lavado de dinero, genera dudas. En Ecuador no se ha incautado un solo dólar, los pagos en el caso Metástasis no se hicieron en efectivo. Hay 10.482 denuncias de tarjetas clonadas desde 2021 a 2023, y se nos priva de la libre competencia en el sistema financiero, pagando costos elevados, se castiga a los ahorristas, se mantiene a la banca internacional fuera y a los ecuatorianos en un conveniente corralito financiero.

Si Milei adopta el dólar (asesorado por nosotros), Ecuador perderá la única oportunidad de sostener el dólar en un centro financiero internacional. Y Argentina, con sus recursos humanos y naturales, cambiará la historia, llevará la banca extranjera y será un importante centro financiero.

Juan Orús Guerra