Quien dice que no se puede hacer, no tiene fe y está desanimado; las circunstancias que ha vivido le han herido. Cuando no puede en el primer intento, se decae y no quiere volver a intentarlo. Se ha dado por vencido y está derrotado. Levántese, ¿qué espera? Vuelva a comenzar. No les crea a quienes le dicen que no se puede, que es demasiado joven o es inexperto, que está muy viejito y acabado para lograrlo. Si escucha esas voces negativas se detendrá, serán un obstáculo en su camino. Ponga la mirada fija en su objetivo supremo, y no deje que nada ni nadie lo distraiga. Si oye los cantos de las sirenas perecerá; los perros ladran a quien está haciendo algo, los buitres se acercan para devorar al moribundo, los cuervos atacan sin piedad a quien les da la mano, el beso de la traición se lo ofrece su mejor amigo. No les haga caso a la adversidad y al dolor; aunque tenga el viento en contra, no deje de avanzar. ¿Cuál es el mayor obstáculo que ha tenido? ¿Quiénes viven en una derrota constante? ¿Qué hará para cambiar su mentalidad? “Cuando mira lo que no miran otros, cuando hace lo que no quiere hacer su prójimo, cuando vive lo que está creyendo, logrará lo que alguien observa como un imposible”. Números 13:30... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero