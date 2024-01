Cartas de lectores: Devolución de IVA a tercera edad

Reclamamos la devolución del IVA a personas de la tercera edad y la única disculpa del SRI es: el Ministerio de Finanzas no hace las transferencia. Algo increíble, ya que el SRI nos adeuda por este concepto desde agosto de 2023, o sea cinco meses. Seguro que los ‘honorables y sacrificados legisladores’, ministros, cortes de justicia y demás palo gruesos de la administración pública no permitirían que los dejen sin sus pensiones de miles de dólares impagas, ni un solo mes; pero las personas de la tercera edad, que esperen. No hay ningún apuro, pese a que son valores ya retenidos y con un máximo mensual de $ 100. ¿Hasta cuándo este segmento de la población seremos la última rueda del coche?

Francisco Terán