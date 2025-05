Cartas de lectores | La desvergüenza del ciudadano Maduro

Hay dos temas que debería aclarar: 1.- El calificativo de “usurpador” al presidente Noboa, luego de que la oposición no ha logrado demostrar el supuesto fraude en las votaciones en las que fue electo y que desde la misma noche en que el CNE anunció su triunfo, varios dirigentes y principalmente su rival, la candidata Luisa González, amenazaron probar la “alteración de los resultados”, lo cual ni ella, ni sus dirigentes han logrado porque, simplemente, no existe. El tema es importante pues en las elecciones en Venezuela, donde ‘supuestamente’ fue reelegido Maduro, lo único que le han pedido varios gobernantes es “presentar las actas” que demuestren su triunfo. Nada más. Incluso el presidente de Brasil, de su misma línea política, señaló que no hay que olvidar que en las elecciones el que gana se queda y el que pierde se va. 2.- El querer Maduro apoderarse del territorio colindante identificado como Esequibo por su riqueza en petróleo, oro y minerales -existirían más de 12.000 millones de barriles comprobados, según investigaciones en que habría participado la empresa norteamericana Exxon-Mobil, con concesiones en la zona-. Quitarle esos ingresos a Guyana ante una eventual pérdida de las dos terceras partes de su territorio por la disputa de Esequibo sería eliminar un pueblo entero. Guyana desde que era colonia británica viene pidiendo que se señalen todos sus límites geográficos, esperando que la Corte Internacional de Justicia defina esta discusión en favor del más débil, sin abusar de su pequeñez geopolítica.

Iván Escobar Cisneros