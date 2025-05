Cartas de lectores: Desigualdades e injusticias

El Ecuador de unos, y el Ecuador de desigualdades e injusticias el otro, esto se escucha y se ve en las noticias diarias. Y es que el costumbrismo y nuestra cultura no nos dejan cambiar para adelantar, más bien marchar en el propio terreno, vale decir, vivir empantanados.

De esto de las desigualdades se da cuenta el pueblo que no come, los investigadores que estudian la realidad, pero también los poderosos que tienen a investigadores a la mano como Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo.

Y por esto Gates pronuncia que las tecnologías están creando un mundo cada vez más desigual y esto es cierto. En lo de las injusticias, el papa Francisco vio y luchó por mejorar el mundo frente a las injusticias de los que tienen demasiado y los que no tienen nada y casi no comen a diario.

En nuestro Ecuador, cada día se escuchan preguntas: ¿cuándo habrá otro feriado para que embolsen dinero los dedicados al turismo? Se ve por otro lado en los periódicos que unos luchan por mejorar sus sueldos de jubilados, lo mismo los del IESS, o de cualquier entidad privada que quieren mayores ingresos que los sueldos de las entidades doradas del Gobierno, quieren mayores beneficios, pero lo antes dicho se aplica solo a los que tienen trabajo remunerado.

¿Pero el otro Ecuador, el de los que no tenemos trabajo remunerado, cuando un gobierno decretara feriado para que la gente pobre pueda tener ingresos para vivir? En fin, el otro Ecuador, el de Manuelito, sigue siendo pobre; tremenda desigualdad e injusticia. Solo cuando en un país pueda toda la población ganar en este camino al desarrollo, podremos hablar de una sociedad más justa e igual. Mientras tanto, seguimos en lo mismo.

Es necesario cambiar, y que los feriados sean uno o dos al año, no más; que los días de descanso sean unos tres al año, como es en Estados Unidos; por eso este país ha progresado y se considera desarrollado. Es por su trabajo, disciplina, leyes adecuadas, etc. entonces, ¿cuándo llegará ese día del otro Ecuador, en que los que no tenemos trabajo remunerado ya no nos muramos de hambre? Es pregunta para el nuevo gobierno.