Como siempre Guayaquil Metropolitano, sección de EXPRESO, muy importante y valiosa, sirve de guía y recordatorio para la población y para las autoridades, que muchísimas veces olvidan los cambios y arreglos que deberían hacer en nuestra ciudad. Leyendo sobre la plaza Colón y cerro Santa Ana me encuentro con la opinión del Sr. Octavio Villacreses, persona muy respetable, pero que ha pedido al Municipio que coloquen el busto del Che Guevara. ¿Qué tiene que ver dicho revolucionario en nuestro país? ¿Acaso no tenemos innumerables personas que merecen estar en ese u otros sitio? ¿Qué nos importa que haya vivido en esa zona? ¿Qué de positivo hizo por la juventud? Pudo haber tenido muchos méritos y estudios, ¿pero cuándo un comunista ha logrado componer parte del mundo? Todos lucraron de la ingenuidad e ignorancia de los pueblos, son atrasa pueblo. Tal es así que el mundo ya los está repudiando. Sugiero un mejor análisis sobre a quién erigir bustos o monumentos para ser recordado por todas las generaciones, en especial ahora que la cívica ha desaparecido, y si hablamos de moral, ¡qué pena!, ya no la conocen.

Martha Jurado Rodríguez