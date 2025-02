Cartas de lectores: Defendamos la dolarización

El 9 de enero se cumplieron 25 años de adopción de la dolarización, valiente medida tomada por el expresidente Jamil Mahuad para superar una inflación del 60 %, una devaluación del sucre frente al dólar de 300 % y una crisis bancaria imparable. Fue tan acertada esta decisión que ha durado 25 años. Cumplió un gran objetivo a largo plazo: contar con una moneda dura y estable que blinde la emisión inorgánica de moneda nacional por parte de gobiernos corruptos y populistas para financiar gasto innecesario e ineficiente, que a la postre causa enorme perjuicio al pueblo, más pobre de ingresos fijos.

¿Se imaginan lo que hubiera pasado con la economía del país con una década de gobierno socialista del Siglo XXI sin dolarización? Ahora la dolarización ya es un patrimonio del pueblo, con apoyo de más del 90 % de la población, pero requiere del concurso de todos para protegerla. Y no se necesita salir a calentar las calles para ello, lo que tenemos que hacer es elegir a gobiernos democráticos, honestos, que gobiernen para el pueblo; y no a los detractores y enemigos de siempre.

Me refiero a la revolución ciudadana, cuyo jefe prófugo desde el inicio de su gobierno atacó a la dolarización bajo argumentos de que es una pérdida de la soberanía, que es una moneda del imperialismo. Con el chavismo pretendieron implantar un sistema de cambio llamado Sucre, redujeron sustancialmente las reservas internacionales del Banco Central y hasta proponían el uso de sistemas paralelos como criptodivisas o monedas virtuales para debilitar la dolarización. Sus seguidores, actuales candidatos a la presidencia y vicepresidencia, no tienen empacho en ofertar la eliminación de este sistema.

Por eso mi recomendación es no votar por movimientos políticos que tengan esas pretensiones. No a los populistas de izquierda, no a la corrupción, no a la mediocridad que no tiene idea de la hecatombe económica que causaría la eliminación de la dolarización, con perjuicio como siempre para los más pobres. Definitivamente, a mi criterio, la dolarización fue la medida más acertada en materia económica de toda la vida republicana.

C. Wellington Ríos Villafuerte