Cartas de lectores: Daniel y su templanza

Hay formas de ser y costumbres que tenemos arraigadas en nuestra mente, unas buenas y otras espantosas. Por eso hago una pequeña reflexión: estamos acostumbrados a los escándalos, la chismografía, la vocinglería de todos, en especial de los discursos políticos; y ahora que tenemos a un joven presidente calmado, parsimonioso, educado, nos llama la atención y hasta lo criticamos. ¡Qué barbaridad! Lo que debemos esperar de él es que actúe, no que grite. Pongámonos en los zapatos de un presidente y analicemos todos los problemas que tiene que resolver, todas las presiones que lo ahorcan, todas las tempestades que tiene que vivir. No lo critiquemos ‘a priori’, dejémoslo actuar. Yo también lo sentí débil y me preocupé, pero ahora veo que está actuando con valentía, con algo que me hizo mucha gracia, cuando nombró al avestruz. Ahora es el Daniel que necesitamos, ahora es el hombre que el Ecuador exige.

Señor presidente, Dios lo guiará y ayudará. Siga adelante. ¡Adelante, camino de vencedores!

Martha Jurado Rodríguez