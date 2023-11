Cartas de lectores: Daniel perdió su rumbo

Cómo duele dar una opinión negativa de alguien que se aprecia. Eso me está pasando, pero lo voy a decir. La mayor parte de los que votamos por Daniel Noboa no salimos del asombro y la furia nos invade. ¿Cómo es posible que él haya pactado con el enemigo, que sea tan iluso que no se dé cuenta de que las personas con las que se ha unido lo que quieren es mangonearlo, dirigirlo , hacerlo cometer muchos errores? Se va a convertir en ‘el tonto útil’ de un grupo de canallas, y por su ceguera ha perdido a la materia gris que lo apoyó durante su campaña y que sería parte de su Gabinete: Iván Carmigniani ya no será secretario de Comunicación. Él es un hombre íntegro, un excelente publicista, un hombre con criterio muy claro y de una moral intachable; no se presta para componendas ni se une a políticos corruptos. Me parece que este paso en falso de Daniel lo va a alejar del triunfo que avecinábamos el 2025, y por lo visto no se ha enterado de cómo su papá perdió La Clementina. ¡Qué pena! Ojalá reflexione y demuestre que ser joven no es ser irreflexivo ni inocente.

Martha Jurado Rodríguez