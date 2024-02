Cartas de lectores: Cultivando buenos hábitos en la juventud

d1-Timoteo 4:12 dice: “Ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. El humano está en constante formación, desde lo académico, emocional y más que nada lo espiritual, aspectos que son bases de la formación de cada uno, para que así sean buenas personas, buenos ciudadanos y buenos progenitores. ¿Cómo llegamos a tener todo eso? Cada uno de estos ítems son hábitos que se deben ir cultivando, similar a un árbol; si un día no lo atendemos, algo puede ser suceder. Podemos encontrar problemas en el transcurso, como cuando lo que decimos o intentamos aconsejar no es tomado en cuenta o no es relevante para otro por ser joven. A simple vista todo esto nos puede afectar y quizás desanimarnos; y abandonamos la mejora continua pensando: “de qué sirve, nada va cambiar”. Este tipo de pensamientos negativos deben ser eliminados. El versículo hace mención a la juventud que se está formando según nuevos estándares de vida: lo que ven, creen que está bien y por momentos olvidan lo fundamental: ser buenas personas, buenos ciudadanos y no perder la fe.

Carlos Cordovez de la Gasca