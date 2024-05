Cartas de lectores: # yo cuido a mi mascota, ¿y tú?

Sobre la noticia “Supuestos rituales alarman a Kennedy Norte”, publicada el 29-abr-2024 por EXPRESO, expongo mis comentarios: Ecuador es un país con libertad de culto, según reza en su Constitución; pensar y creer que no se realizarán prácticas de santería es soñar despierto. Suficiente ver por diferente sectores a personas con atuendos blancos característicos, para identificar que el número de seguidores de santería va en aumento y no se oculta.

Hay que recordar que el COIP tipifica como delito lo actos que ocasionan maltrato y muerte del animal pero, ¿qué ocurre en el campo judicial? Los temas prosperan por este tipo de causas, todos conocemos la respuesta.

Muchos encasillan como maltrato animal a las palizas propinadas a las mascotas, pero hay diferentes formas, por ej., primero, pasear al perro de raza para lucirlo, pero al mestizo no lo sacan para nada; por el contrario, lo esconden en el patio trasero. Segundo, no darle agua para que no haga sus necesidades y no tener que limpiar, sin importarles la deshidratación y problemas digestivo que les puedan causar, etc.

La Biblia en Romanos 12:21 dice: “No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien”. El mundo es como es, al fin cada quien cree en lo que quiere, pero nosotros sí podemos cuidar a nuestras mascotas para evitar que tengan un final trágico. Una mascota se pierde cuando es nueva en la zona o huye de donde es maltratada, y en ocasiones cuando le abren la puerta y dicen: “se salió.

Marysol del Castillo