Cartas de lectores: Cubanización cultural

El G2 cubano contagia su ideología infiltrando ‘topos’ agitadores como ‘médicos’ y ‘profesores’. Su clientela de tiranos rumia en coro karaoke clichés que son ‘marcas de totalitarismo instantáneo’. Llaman ‘dignidad’ (Viva el harapo, señor) a la miseria de Cuba. Del fiasco socialista culpan al ‘bloqueo imperial’ (Me acosa el carapálida). El jinglero del castrismo es Silvio Rodríguez (asambleísta cubano), quien usa la ‘guitarra como nuevo fusil’: te doy una canción como una guerrilla. La ‘nueva trova’ es propaganda hecha arte: (Vivo en un país libre cual solamente puede ser libre, matando canallas con su cañón del futuro, Madre Patria y Madre revolución, etc. Sus letras son caldo de cultivo de su ‘revolución’: ‘Asamblea’, ‘Consejos’, ‘Estado de derechos’, ‘socialización’, ‘unión latinoamericana”, etc. Cuando Maduro ‘activa la espada de Bolívar” contra ‘el fascismo ecuatoriano’ es porque el G2 ordena atacar al Ecuador. Una de las causas para derogar la Constitución de Montecristi es limpiar nuestro país de la ‘cubanización cultural’.

Paúl Tapia Goya