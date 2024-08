Nuestros actos de tibieza no solo dañan nuestro corazón, dañan relaciones...

La información reina en todos los ámbitos del ser humano hoy en día, llegando por diferentes medios. Es la causante del nivel de entendimiento que vamos registrando cada uno de nosotros, por lo tanto, los medios de comunicación tienen el poder de comunicar la verdad, ya que el hombre está hecho para conocer y saber de ella.

Ante lo sucedido en los Juegos Olímpicos con la parodia de la Última Cena se ha visto medios de comunicación que se han quedado en silencio, no así en asuntos políticos, en los que han sido grandes detractores, mostrando con sentido crítico y veraz al mundo la perversidad y deshumanización de ciertos grupos con sus propios intereses. Ese cuarto poder tiene que ser utilizado en todo ámbito de la información, hasta en el tema religioso, no utilizando silencios que dejan sinsabor o quemeimportismo, en contra de la comunidad cristiana. Nuestros actos de tibieza no solo dañan nuestro corazón, dañan relaciones, causando desaliento, conformismo y una relajación tal, que es lo que estamos viviendo hoy en día.

Diana San Andrés