Cartas de lectores | Otra cooperativa que se liquida por falta de control oportuno

Por la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro de la Cámara de Comercio de Ambato es necesario que la Fiscalía General del Estado establezca las responsabilidades del caso, dados los enormes daños que esto siempre ocasiona a sus depositantes.

Veamos algunos datos al respecto: La cooperativa está ubicada en el segmento “1” por contar con más de 80 millones de dólares en activos, aunque ya a marzo del 2.024 se encontraba con un riesgo alto (D) por sus “deficiencias en su liquidez”. Cuenta con 145.632 socios con depósitos totales de más de US$. 120 millones en cuentas de ahorro, pólizas y depósitos a plazo, algunos de los cuales superan los US$. 100.000 y algunos hasta US$. 200.000.

Verdad es que el seguro de depósitos a través del Cosede cubriría el 99% de ellos, pero es importante que la Fiscalía General establezca responsabilidades porque los administradores de la cooperativa siempre habrían negado los problemas, pese a que eran conocidas las dificultades. La morosidad habría pasado del 0,7% en julio del 2023 al 6% en septiembre del 2024, cuando los bancos privados solo registraban un 3,7% en promedio y hasta el 4%.

Según la resolución expedida por la Superintendencia de Economía Popular el 2 de Diciembre, el plazo para la liquidación es de hasta tres años, debiendo la Corporación de Seguro de Depósitos cancelar a los depositantes los valores respectivos, lo cual solo podrá cubrir en base a sus disponibilidades.

Iván Escobar Cisneros