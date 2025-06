Cartas de lectores | Conflicto armado interno

Si no hacemos nada, no habrá paz, y para fin de año no vamos a oír cohetes, lo que vamos a oír serán las balas

Ecuador se está convirtiendo en otro Haití, un país bajo total control de las bandas criminales. El país está perdiendo los puestos de trabajo en el comercio y dañando toda la actividad económica, debido a que las bandas criminales, a bala o dinamita, están tomado sectores de la ciudad, matando a quienes se niegan a pagar las vacunas. Por esto ya hay muchas personas que han abandonado sus casas, sus negocios y se van al exterior. La región se está perdiendo en dictaduras socialistas y carteles del narcotráfico, las bandas criminales nos combaten a bala y dinamita, los asesinatos aumentan día a día, porque no le temen a la Policía. Saben que no los pueden golpear ni disparar, y esto no es delincuencia común, son grupos armados con organización militar. Su objetivo es tomarse las provincias de la costa y sus gobiernos provinciales, tal como lo han hecho los carteles en Méjico.

No lo estamos entendiendo, esto es una guerra civil disfrazada de delincuencia común; si no paramos esto ahora van a tomarse el país como lo hicieron en Haití. Estos conflictos armados internos sí han tenido solución en países del sudeste de Asia; sus presidentes asumieron la defensa del país en combate militar y en ejecuciones sumarias, bajo la tutela de la justicia militar. Ellos entendieron que los derechos humanos son de las víctimas y no de los criminales. Si no hacemos nada, no habrá paz, y para fin de año no vamos a oír cohetes, lo que vamos a oír serán las balas silbando sobre nuestras cabezas.

Juan Orús Guerra