Como la mayor parte del mundo, estoy viendo los Juegos Olímpicos. Hay deportes que conozco bien y en los que he participado: atletismo, tenis, fútbol; otros que conozco pero en los que no he participado: hípica, clavados, gimnasia, y uno del que no sé nada: el skate. Australia tiene excelentes patinadores, así que vi pero no entendí la puntuación, excepto los 0 por caídas. Podía emitir un juicio basándome en el número de deslizamientos, giros y equilibrio, pero no siempre era correcto. Es necesario explicar la dificultad, como en el caso del buceo, donde dicen de qué movimientos se compone. Queremos un comentario objetivo ya que siempre es más interesante si comprendes lo que está sucediendo.

Dennis Fitzgerald