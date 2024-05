Cartas de lectores: ¿El cobro de la contribución especial de mejoras es legal?

Me llama la atención que la reciente exigencia no conste en la página web municipal

Recientemente, mi señora, preocupada por las noticias relacionadas con el cobro de una contribución especial de mejoras que exige el municipio, pagó las exigencias, contrariando mi criterio.

Yo sostengo que desde hace muchos años se nos viene cobrando este mismo rubro en los impuestos prediales de cada año, desglosados bajo el mismo concepto.

Me llama la atención que la reciente exigencia no conste en la página web municipal. Además, dado que el accionar del actual Alcalde no me genera confianza, por sus dislates permanentes e irrespeto a opiniones contrarias, es procedente que las autoridades de control se pronuncien sobre la legalidad o no del cobro adicional reciente, también detallada en los recibos como recuperación de inversiones 2015 al 2022.

¿Será que de lo que se recaude van a subsidiar el nuevo valor del transporte y luego aparecer como grandes administradores?

Jorge William Tigrero Quimí