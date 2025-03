Cartas de lectores: CNT en Milagro no presta ninguna atención al público

Es preocupante que esta empresa del Estado no tenga buena atención a los usuarios. En Milagro, en la zona norte, por casi un año no hay ningún servicio, peor el internet.

Usuarios nos informan que la directiva nacional invierte gran cantidad de dólares exponiendo que dan un gran servicio y es todo lo contrario: en la zona norte no hay este servicio. Pero eso sí, las planillas de consumo salen todos los meses y hay que presentar la queja. Si no se lo hace, los precios siguen subiendo con intereses; es un caso para Ripley. No dan servicio pero hay que abonar a las buenas y o a las malas.

Los usuarios solicitan a la directiva nacional que solucione lo más pronto posible este tema. Con ello tendrán más ingreso por el consumo del teléfono y de internet. También exponen que tenemos dos asambleístas, una elegida tres veces, que no fiscaliza, peor legislar en beneficio de los que le dieron sus votos; el otro, dos veces elegido, ahora pertenece al Gobierno. Por ello debe preocuparse de que las entidades den un buen servicios a los usuarios. Tampoco fiscalizan al Municipio, al Cuerpo de Bomberos, a fiscales y jueces del penal. Antes de entrar a administrar justicia eran ‘chiros’, y en menos de dos años son ricos; han adquirido vivienda fuera de la ciudad, automóvil de alta gama y el sueldo que ganan no es para hacer estas adquisiciones. Ahí hay que investigar, para ello son los asambleístas.

Gualberto Arias Bonilla