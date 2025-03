Cartas de lectores: Clamor ciudadano en Cdla. Puerta del Sol 2 en Salinas

La ciudadela Puerta del Sol 2 en Salinas, en este invierno, igual que en otros, no tiene calles sino lagunas, donde ni los carros pueden ingresar. Los habitantes piden una respuesta inmediata del alcalde Denis Córdova Secaira. No creo que ni él ni sus familiares vivirían en estas condiciones. Es necesario sacar el material arcilloso que hay para poder asfaltar las calles, algo que no puede postergarse, debe ser ahora. El periodista Joffre Lino de Diario EXPRESO reportó sobre la misma situación hace dos años. Él está en Salinas fotografiando y ya tiene imágenes que evidencian el clamor de los habitantes. Esta carta, si se publica en EXPRESO, ayudará a dar a conocer nuestra necesidad. La ciudadela Puerta del Sol 2 fue un proyecto del Ab. Álvaro Noboa P. Él ofreció terrenos o casas construidas y cumplió. En mi caso compré el solar, construí la casa y disfruté del club de la ciudadela, que era propiedad del Ab. Noboa, quien lo facilitaba para reuniones vecinales. También organizaba fiestas de fin de año con invitados que llegaban desde Guayaquil y otras provincias. La ciudadela tenía seguridad, garita y calles asfaltadas; como no había agua potable, las casas tenían bombas y cisternas, y nos abastecíamos con tanqueros. Teníamos el jardín botánico a nuestra izquierda, un pulmón ecológico. Salinas ha tenido alcaldes sin civismo ni transparencia. Uno de ellos vendió el jardín botánico a un traficante de tierra, que lo convirtió en invasión. Se hicieron esfuerzos para recuperarlo y ya los invasores habían aceptado la reubicación, donde iban a tener mejores condiciones de vida. Pero llegó el presidente Rafael Correa y legalizó la invasión. Como en inviernos anteriores, ahora es imposible entrar y salir de la ciudadela, lo que genera impotencia a los residentes y a quienes vivimos en Guayaquil y queríamos ir en este feriado. Los alcaldes anteriores y el actual fomentan las invasiones para conseguir la reelección. El presidente Daniel Noboa A., en un año ha logrado mejoras para Ecuador. Deseamos un país democrático, con libertad de expresión, paz y economía estable. No deseamos ser como Cuba o Venezuela.

Laura Esther Gómez Serrano