Cartas de lectores | Una ciudad limpia: responsabilidad de ciudadanos y autoridades

En Guayaquil es cada vez más común encontrar basureros improvisados en cada esquina. La falta de cultura ciudadana lleva a muchos a deshacerse de sus residuos inadecuadamente, ensuciando la ciudad y afectando la calidad de vida de sus habitantes. Los esfuerzos de la Empresa de Aseo de Guayaquil no son suficientes para resolver este grave problema. La recolección de basura se realiza con regularidad, pero los ciudadanos parecen no estar conscientes de su responsabilidad de mantener la ciudad limpia. Algunos no utilizan los contenedores y los residuos terminan amontonados en calles y aceras, atrayendo insectos y malos olores. Algunos residuos pueden ser peligrosos para la salud y la contaminación del ambiente, generando enfermedades contagiosas. Los ciudadanos deben asumir su responsabilidad y contribuir al mantenimiento de una ciudad limpia y saludable. Es necesario que las autoridades tomen medidas más contundentes para fomentar una cultura ciudadana y lograr un adecuado manejo de residuos. Campañas de concientización, sanciones para quienes infrinjan las normas y mayor vigilancia y control son algunas de las medidas a implementar. Cada ciudadano tiene un rol importante en este asunto, y las autoridades un papel fundamental en garantizar espacios limpios y saludables. La creación y mantenimiento de áreas verdes, el aumento de la frecuencia de recolección de basura y la instalación de más contenedores son acciones que se deben llevar a cabo.

Kelly Chóez Cárdenas