Cartas de lectores: Ciegas autoridades de tránsito

Ahora que se están corrigiendo tantos errores, tanta podredumbre, ya es tiempo de que las autoridades de tránsito, la ATM o la que corresponda, se preocupen del desenvolvimiento del transito en la ciudad. En todo momento encontramos buses que llenos de desfachatez se cruzan el semáforo en rojo, a exceso de velocidad. El otro día iba por la V. E. Estrada y me detuve con el semáforo en amarillo, cuando un bus me chocó por atrás. El chofer tuvo el cinismo de decirme que yo era culpable por detenerme, que debí seguir. Llamé al 911 y tuve que retirarme porque pasaron 45 minutos y no llegaron. El bus se fue. Estos ignorantes desgraciados no respetan nada, van por el carril que no les corresponde; el tubo de escape parece chimenea por el humo que echan y contaminan el ambiente. ¿Hasta cuándo seguimos siendo tercermundistas? ¡Ya basta!, pongamos freno a esta ignorancia, irrespeto y desorden de los choferes de buses. También sucede con las motos, otro cáncer de la ciudad; por supuesto habrá excepciones.

Martha Jurado Rodríguez