Cartas de lectores: Chone, crónica de una inundación anunciada

El Plan Hidráulico de la Provincia de Manabí prioriza desde hace más de 35 años el Proyecto de Propósito Múltiple Chone, que contempla la construcción de embalses en los ríos Grande, Mosquito y Garrapata, afluentes principales del Chone, complementados con obras como rectificación de cauces, diques longitudinales, evacuación de aguas lluvias que caen directamente sobre la ciudad. El proyecto contempla el abastecimiento de agua cruda para potabilización, riego, control o minimización de inundaciones, etc. En 2015 se inauguró la presa Río Grande, la cual creó un embalse que no ha cumplido los objetivos del proyecto por problemas de construcción y cuya reparación continúa. En 2001 ya se había construido el Bypass de Chone, que no ha minimizado las inundaciones; no cumple condiciones elementales propias de un diseño de esta naturaleza, ni complementa al embalse Río Grande. Las inundaciones de Chone y su sector han continuado como siempre; basta revisar los relatos de prensa del periodo de lluvias de 2022, de 2023 y el actual, que ha dado lugar a que se la declare zona de desastre en un periodo invernal con lluvias intensas pero que está muy lejos de ser El Niño. Muchos problemas se pueden evitar actuando con responsabilidad y sentido común: un hospital debe estar por encima del nivel de inundación y al margen de una zona de alto riesgo de cualquier evento natural. Cuando ocurren las inundaciones se escuchan distintos voceros solicitando recursos para realizar obras complementarias que solucionarían el problema, un cuento de nunca acabar. Lo importante en la emergencia sería solicitar recursos que privilegien la seguridad y la vida de los damnificados, tratar de reactivar los servicios básicos y lo más rápido posible las actividades educativas y agrícolas. La solución se minimizará cuando los gobiernos central, provincial y seccional implementen a mediano plazo las obras contempladas en el proyecto mencionado, junto con una verdadera socialización con los beneficiarios sobre limpieza de maleza de los cauces, implementar planes de contingencia en beneficio de los damnificados, y un estudio de ingeniería forense, para establecer la génesis de las fallas y no repetir errores.

Jacinto Rivero Solórzano