Cartas de lectores: El “chimichurri” de la Av. Portete

Lo dijo el carismático y gracioso alcalde Álvarez, en una entrevista sobre la obra inconclusa de la Av. Portete, en alusión a un error cometido por la anterior administración y el porqué está calle no se la puede terminar aún. La cosa no es quejarse, ni buscarle la quinta pata al gato, sino darnos soluciones a los guayaquileños que pagamos nuestros impuestos puntuales -la mayoría-. ¿Cómo es posible que ya en prácticamente dos años de mandato esta obra siga inconclusa, ocasionando molestias y pérdidas económicas a las personas que transitan a diario por esta avenida principal, y pérdidas económicas a los negocios del sector y sus alrededores. Es un trayecto de 12 cuadras, ¿no le pueden dar solución? ¡Cuánta ineptitud! Y esperamos que sea la última regeneración de este sector, ya que esta sería la tercera vez que descascaran la calle con el pretexto de regeneración; en 2005 y 2012 fueron las anteriores. ¿Cómo se puede pensar en un Malecón 3000 y no se puede dar solución a la Av. Portete; solo 12 cuadras. ¿Acaso es por los ‘huesos’ que quedan ahí? En cambio en lo otro hay pulpa, me refiero al Malecón 3000. A quejarse menos y echar la culpa a otros, y dar solución inmediata a este caso, alcalde. Esperamos que esta sea la tercera y última vez que dañan esta populosa avenida, no vaya a ser que después salgan con que van a poner adoquines nuevos porque son amigables con el ambiente.

Lenin Bastidas Moran