Cartas de lectores | Celular: adicción de adolescentes

La tecnología tiene pros y contras, que ayudan o destruyen. Un teléfono ofrece maravillas para laborar o maleza para destruir al no brindarle un buen uso. Muchos padres para evitar ser molestados por los hijos, para que se distraigan les regalan un celular, sin vigilar su uso, causando un mal que no es detectado a tiempo. Niños y adolescentes se vuelven adictos, dependen de los juegos, pornografía, apuestas que envician y degeneran sus mentes. Estamos ante jóvenes zombis, rumbo a la demencia, muerte, producto de juegos que motivan suicidios de adolescentes. Sufren ansiedad, depresión, alucinaciones, soledad, inseguridad, al depender del móvil. Muchos padres no quieren aceptarlo, pero existen pacientes tratando con sicólogos. Es necesario vigilar el buen uso del celular o computadoras, no permitir que los hijos se encierren en el cuarto solo a jugar, queriendo almorzar y merendar mientras están con sus aparatos. Hay que motivarlos a ser parte de la movilidad humana, interactuar entre amigos, practicar deporte, baile, música, literatura, teatro, dibujar; integrar grupos religiosos.

Evelio Reyes Tipán