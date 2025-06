Cartas de lectores | El celibato y sus consecuencias

Diversas opiniones y puntos de vista surgen cuando se trata de este delicado y controversial tema dentro de la Iglesia católica.

Este singular asunto se lo viene arrastrando por décadas, desde épocas inmemoriales y, a decir de muchos, no constituye sino una castración física, sicológica y emocional, si tomamos en consideración que el sexo es una condición propia de los seres humanos y de los seres vivos en general y, por ende, una necesidad biológica y fisiológica, difícil de ser reprimida.

De ahí que como resultado de estas inconsultas restricciones se originan y se cometen tantos actos reñidos con la moral: pedofilia, violaciones, sexo camuflado, actos homosexuales, abortos clandestinos, etc., etc.

Ojalá el nuevo e inteligente papa León XIV analice, minuciosa y profundamente, este delicado y polémico tema y, en consecuencia, se proceda a la eliminación de este aberrante “requisito” que, a decir verdad, no permite que los religiosos (tanto sacerdotes como monjas) estén capacitados para brindar un acertado consejo a sus feligreses, puesto que no han tenido la oportunidad de experimentar, en carne propia, las vivencias, las frustraciones y los conflictos cotidianos propios de sus fieles devotos y, por lo tanto, no se encuentran en condiciones de cumplir esta importante misión.

Fabiola Carrera Alemán