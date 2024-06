Cartas de lectores: El cantón Milagro está abandonado a su suerte

Milagro está abandonado; no hay recolector de basura y la mayor parte de sus ciudadelas están contaminadas.

Según informan los mismos trabajadores, los recolectores de basura están dañados por el tiempo de uso y más que nada porque no han tenido mantenimiento. Por ello han contratado volquetas para la recolección. Esos trabajadores no tienen protección y tienen que pisar y acomodar el producto contaminado; en cualquier momento estarán enfermos.

No entendemos para qué elegimos concejales si no hacen nada por la ciudad que les dio el voto. Tienen un sueldo que les impone la obligación de que hagan cumplir al alcalde las obras que ofreció realizar para la ciudad.

Esperemos que tanto concejales como alcalde mediten, recorran la ciudad como si estuvieran en campaña y observen cómo están las calles de su cantón, la mayor parte con huecos y en algunos casos con monte y por ende intransitables.

También falta el agua, a veces llega de madrugada y por ello los habitantes no pueden dormir pues deben recoger este líquido que es indispensable para el aseo y la alimentación.

Los moradores de la zona norte no entienden por qué no se realizan obras en ese sector, todo está en la zona sur; incluso en la fiesta de cantonización, todos los juegos, desfile, etc. se llevaron a cabo en esa zona, mientras que en el norte nada.

Sugiero que algún concejal presente un proyecto para que en la zona norte funcione el parque industrial. Para ello tendrían que expropiar por lo menos 200 hectáreas. Asimismo es necesario que se presente un proyecto para que Milagro tenga un verdadero parque en el norte; ello daría mejor calidad de vida a sus habitantes y aumentaría la plusvalía, que es baja en este sector. También se deben construir canchas de vóley, fútbol, ‘indoor’, para que sus habitantes puedan hacer deporte en su misma zona.

Señor alcalde y señores y señoras concejales, mediten y cumplan con sus promesas de campaña. Algunas instituciones se van organizar para salir a protestar en las calles por que no se ve que este concejo, que ya lleva un año de estar en la alcaldía, haya realizado obras en ninguna parte de la ciudad, la cual está realmente abandonada.

Gualberto Arias Bonilla