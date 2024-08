Cartas de lectores: La caja negra

¿Los ecuatorianos se preguntan por qué Correa y los RC5 se desesperan por salvar al huésped de La Roca, Jorge Glas? Capaya, que fue apresado por José Serrano, confesaba en el exterior que todo lo que se hacía sabía Glas Espinel y este no hacía nada sin la venia del jefe. Correa se defendía llenándose de honradez diciendo que “no se debe creer en la palabra de ningún prófugo”. Glas, es pues la ‘caja negra’ del socialismo del siglo XXI ecuatoriano. A todos salvan menos a él y puede ‘vomitar todo’. ¿Quién mando a matar a Norero? RC5 ha intentado todo por salvarlo y ha fallado. No pudieron con el juicio político a la fiscal. Pero la asambleísta Garzón persiste en reactivarlo, escupiendo al cielo igual que el prófugo; su bancada exonera del juicio al preso Wilman Terán. El CPCCS ha conseguido nombrar presidente del Consejo de la Judicatura a un ‘abogado de narcos’ (Diario EXPRESO).

Este mismo Consejo va nombrar al nuevo fiscal. Políticamente hablando no es correcto. Este organismo tiene que desaparecer. ¿Por qué no la mantienen en funciones prorrogadas a la fiscal como a la otra Diana en el CNE? ¿Qué tal si el nuevo presidente del Ecuador la prorroga? Correa debe mucho a Luisa González para candidatizarla por tercera vez a la presidencia. Ella es la verdadera caja negra de los viajes de los aviones presidenciales, sin pasajeros, a paraísos fiscales. De compañero Diego Borja, otro correísta resentido con aires presidencialistas, igual que Rabascall, que para conseguirlo utiliza a la ID.

El pueblo quiere un presidente valiente. Con la jerarquía policial no se juega, peor ser presidente y candidato al mismo tiempo. Con tremendas equivocaciones y otras, Noboa no gana las elecciones. Si no quiere que Abad asuma la presidencia, postergue su candidatura para el próximo período y ganará fácilmente. Sus asesores no saben de política. Henry Cucalón sí tuvo la experiencia para salvar a Lasso de cometer muchos pecados mortales, aunque está pendiente su responsabilidad conjuntamente con la de la Policía en el asesinato de Villavicencio. ¿Quién salva al Ecuador de Correa? Los ecuatorianos. ¿Quién salva a Venezuela de Maduro? Solo los venezolanos.

José Mayorga Barona