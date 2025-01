Cartas de lectores: No caiga en el mismo juego manipulador

Lo que hagan los demás no es asunto suyo sino de ellos. Si alguien eleva la voz o lo critica no lo tome personal, aprenda a eliminar lo negativo y tóxico. Sáquese la venda de los ojos. No permita que abusen y jueguen con sus emociones siendo todo oído para su victimismo. Sea impecable con sus palabras y utilice energía positiva en dirección a la verdad y amor por sí mismo. La herramienta más poderosa es la palabra y su coraza, la protección. Una conversación de muletillas, trillada, todos los días con reproches, destructiva y dañina, como: ¿A dónde vas? Vuelve pronto. No demores. No me quedo solo. No me parece. No comparto su opinión, etc. No se enganche ni ande apresurado por cumplir con los demás; no caiga en su juego. Para ellos ninguna cantidad de evidencias logrará convencerlos. Una cosa es debate o disputa, otra es que se enoje y lo traten como idiota. La razón siempre sale a la luz, con tesis, argumentos, evidencias. Una persona tóxica puede causar estrés, colitis, dolores y desánimo. Ellos saben más que los demás y se creen poseedores de la verdad.

Javier Valarezo Serrano