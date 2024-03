Cartas de lectores: Asambleístas, la pandilla y la impunidad del maligno

La pandilla de la Asamblea quieren meter las manos a la Justicia con leyes alterando el COIP, creando comisiones extranjeras para la impunidad de Correa, quien antes como presidente las repudiaba. Es una obsesión liberar al prófugo sentenciado por el caso Sobornos El apodo de Maligno a R.C. fue puesto por un político, considerándolo perverso, malintencionado, corrupto y corruptor. Según la Biblia al maligno se lo conoce como Satanás. Por el caso Metástasis lo relacionan como tumor canceroso: apareció Correa como R.C. y es posible que esté involucrado en el asesinato de Villavicencio. Lo que sí está comprobado es que otros miembros de la pandilla, incluyendo unos asambleístas, son aliados de los narcotraficantes. La desgracia se inició con la eliminación de la base de Manta; calma con el maligno por la vía libre, avispero cuando están siendo controlados y perseguidos por este gobierno. Correa gastó tanta plata en sus gobiernos, mitad para obras, mitad para su bolsillo y el de sus lugartenientes. Por eso tenemos tanta deuda y los multi-prestamistas internacionales ya no quieren darnos más, considerando que no tenemos recursos para cumplir el pago. Con el maligno empezó nuestra desgracia y continúa con la pandilla de asambleístas sinvergüenzas. Estamos en guerra, el Gobierno necesita plata. Como adulto mayor no pediré devolución del IVA y si hay una cruzada de apoyo entregaré el 10 % de mi sueldo de jubilado, el tiempo que sea necesario. Salvarnos no es solo cuestión del Gobierno, también de todos, pidiendo ayuda a Dios.

Nelson Ramos Paredes