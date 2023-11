Cartas de lectores: La Asamblea de Ecuador

Ecuador en el año 2000 dio un salto al futuro cuando adoptó la dolarización; todo iba bien y nuestros indicadores económicos eran excelente hasta el 2008, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi, con 75 % de los votos. Lo hicimos sin darnos cuenta de que era el Caballo de Troya, para liquidar la democracia y la dolarización. El fundamento de una democracia es elegir propuestas, y para elegir una tienes que tener capacidad de elegir. Hemos demolido la democracia con la democracia. En Ecuador la mayoría de asambleístas pertenecen a un partido político en el que todos sus dirigentes están presos o prófugos. Este grupo lo único que quiere es el regreso de sus dirigentes, gracias a que el CNE no se ha dado cuenta, y ahora son ellos quienes tienen la comisión de Fiscalización. En España, Vox recientemente ha hecho una propuesta muy sensata: ha planteado la eliminación de los partidos independentistas de España porque son una contradicción política; con sus votos permitieron la elección del ‘progresista’ Sánchez. De la misma manera, los ecuatorianos debemos entender que un partido político en el que sus dirigentes son prófugos de la justicia es una contradicción, y no debería ejercer ninguna actividad política. Creo que la elección de Milei no solo va a cambiar Argentina, va a enseñar a Ecuador cómo manejar la dolarización; va a sacar a Argentina de la pobreza y acabar con el mito del socialismo, que solo ha generado pobreza en la región en los últimos 60 años, pero sus dirigentes no son pobres.

Juan Orús Guerra