Cartas de lectores: Argentina de San Martín, luz de América y del mundo

Lo dije, América y el mundo Libre se juegan en Argentina, EE.UU., México, Ecuador…, si superan el fraude, corrupción y violencia de las dictaduras electorales zurdas que controlan y corrompen todas las instituciones. En Argentina en la primera vuelta se tomaron otras dignidades como aquí la Asamblea, en el balotaje Massa puso 100 mil delegados, como Milei, que ganó sin publicidad, gobernadores o legisladores, porque los delegados sí vigilan el voto, no como aquí; Massa reconoció su derrota antes del resultado oficial. Quito Luz de América, Madera de Guerreros y Ecuador Libertario son oscuridad, fraude, delincuencia, terror y miedo. Stalin: “Quien cuenta los votos elige, no quienes votan”. En EE.UU. evidencian fraude del software de Soros con Dominion, Smarmatic e Indra para el mundo. Compran a la oposición, comentaristas, medios, plataformas-web, la academia, líderes, profesionales, gremios, empresaurios, etc. Milei en el santuario zurdo de Davos: “Occidente y el mundo están en peligro por el socialismo y comunismo”. La ONU zurda lo ataca y sabotea. China y Rusia no quieren que Trump vuelva. ¡Ellos deciden y no las naciones y sus ciudadanos. El no-CNE es raíz de todos los males; el país no vota por los corruptos y son elegidos a dedo los RC5 y funcionales. En las dictaduras electorales constitucionales y no-Justicia en EE.UU., España, Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Brasil, Bolivia, Ecuador, etc. Milei esfuma la Argenzuela zurda y aquí ¿nos vuelven criminal Ecuazuela para siempre?

Juan Carlos Cobo Rueda