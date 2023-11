Cartas de lectores | En Argentina ganó la Familia de Dios

Ganaron las Fuerzas del Cielo y Dios contra el poder inmoral y omnímodo del SSXXI. Los argentinos aplauden la frontalidad de Milei, que llama a la casta delincuentes y criminales. Y no hacía falta decir lo que 47M sufren: inflación de 150 % (anual del 300 %), 45 % de pobres, 10 % de indigentes, déficit millonario, gasolina y dólar por las nubes, control de todos los poderes, espionaje, millones de jóvenes huyen, etc. Milei tenía el 61 % y debía parar el fraude con 100 mil fiscalizadores, alcanzando un 56 %. “44M de católicos que no salieron de vacaciones, dijeron sí a Dios y a Jesús”. Aquí, el fraude fue en la legislatura, y gobernadores, que no los tienen Milei, Bullrich y Schiaretti. Cuesta arriba, con violentos kirchneristas, peronistas y piqueteros. Argentina, faro de libertad y democracia para América y el mundo, hijos del gran San Martín. Despierta Ecuador, como Espejo al amparo de la Cruz y el patriota Don Villa. No a Lasso II y zurdos, que nos vuelven otra Cubazuela desde hace 16 años.

Juan Carlos Cobo Rueda