Cartas de lectores: Agradecimiento divino

¿Cuántos se toman un poco de tiempo para agradecer en oración o en alabanza o en caridad a Nuestro Salvador y Cocreador Jesús Jehová? Debemos siempre agradecer por: salud, trabajo, paz, prosperidad, protección y sabiduría; por un nuevo amanecer y un anochecer amparado y protegido. Expreso mi agradecimiento público a Jesús Jehová por lo recibido y por llegar a ver cambios en ciertos allegados a mi vida y ser. Señor Jesús Jehová, te doy gracias por cuidar mi vida cada anochecer y amanecer; sólo tú conoces mi situación y la de cada uno de los seres que has puesto a mi lado. Gracias por esta última oportunidad a través de tus ángeles terrenales; bendícenos e ilumínanos por una buena convivencia social, laboral y de amistad. No permitas que la diferencia de pensamientos y el materialismo sean tropiezo en nuestros caminos. Gracias por mostrar tu solidaridad por medio de conocidos que han aprendido a dar refugio, ayuda comprensiva. Gracias por la salud; mientras estemos sanos podemos subsistir. Continúa bendiciendo a quienes hacen el bien sin mirar a quien. Potencia en cada uno de nosotros tu porción espiritual que nos da la vida; santifica y restaura nuestra paciencia, mente y carne; sólo tú puedes limpiarnos de enfermedades carnales y espirituales. Gracias por todo lo vivido y dado, y por esta oportunidad. Continuaré con mis oraciones y compromiso hasta que me permitas ver a ese ser que deseo que me escuche y a ver restaurados a los que han cruzado mi camino, hasta que liberes tu porción espiritual de esta carne.

Alfredo González V.