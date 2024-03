Cartas de lectores: Adiós al Inadi, Télam, Ministerio de la Mujer y Cultura

Milei elimina el Estado criminal corrupto; de 18 ministerios bajó a nueve con secretarías y ñoquis con millonarios presupuestos que hicieron ricos a los K y P y volvieron al país una Argenzuela. Va a déficit cero, en 100 días compró $ 10,5 MM, no al pago de impuestos en la Provincia de Buenos Aires, no pacta, y enfrenta al crimen y terrorismo del narcosocialismo, devuelve la capacidad de actuar a la fuerza pública e impugna leyes, etc.

Chao al Inadi (Instituto Nacional Contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo), para la persecución y enjuiciamiento a quienes piensan distinto en prensa, política, educación, sin adoctrinar e ideologizar, etc. Télam (Telenoticias Americana), agencia propagandista y contestataria creada por Perón. Ministerio de Cultura, para ideologizar con artistas pagados y quienes no están en su línea política, sin apoyo y perseguidos.

A Lali Expósito y otros con pagos millonarios con los impuestos de la gente, con 60 % de pobres y 10 % de indigentes. Ministerio de la Mujer, que la desvirtúa, politizándola y empujándola a la cuestionada Ideología de Género. N. Kirchner con 20 % de mujeres en su gabinete, Cristina 25 %, Fernández 18 % y Milei 45 %”; en 2023 para “género” 14,62 % del gasto, más que a salud, educación y justicia. ¿Piquetes, juicio o accidente a Milei? ¿No a Ley Bases y DNU? A los presidentes anteriores les aprobaron. Aquí, adiós al único opositor y reemplazo en el debate y fraude exprés. ¿Presidente Noboa, usted hace todo lo contrario a Milei?

Juan Carlos Cobo Rueda