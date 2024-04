Cartas de lectores: Por sus actos los conoceréis

Los ecuatorianos vemos con asombro como el Sr., Aleaga, que ‘perteneció’ a la pandilla Latin Kings, que hoy ha sido declarada grupo narcoterrorista, aparece en los chats de la investigación del caso Metástasis como alias el Ruso, lo cual inicialmente niega, pero cada una de las acciones del ruso se ven corroboradas por los hechos que subsecuentemente se dieron en la asamblea. El Sr. Aleaga durante su actuación como asambleísta en el periodo pasado enfrentó en varias ocasiones a Fernando Villavicencio, quien con sus investigaciones y las de la fiscal permitieron llegar a la sentencia de la plana mayor de la RC, los cuales están prófugos, escondidos o asilados en países afines al nefasto socialismo del siglo 21.

Este individuo aparece en un video luego de haber huido del país, en el cual indirectamente reconoce ser el Ruso; esto desenmascara no solo su participación individual en estos procesos de la Asamblea sino también la participación de sus compañeros de bancada. Es inaudito además que una persona con esta estatura moral pretenda desacreditar a la fiscal Diana Salazar, mujer inteligente y preparada, que ha enfrentado con valentía y decisión a la corrupción. El PSC que siempre se presentó como opositor al correísmo, comparte pecados similares pues aparentemente han manejado la justicia y han estado cerca de jueces y fiscales coludidos con la corrupción a través de asambleístas. Ahora los caudillos de ambos partidos quieren liberarse de sus cercanías con Aleaga y otros de sus copartidarios hoy procesados, diciendo que ellos no conocían nada, cuando eso es muy poco creíble. Con estos antecedentes queda más claro el porqué están tan unidos estos dos partidos: la RC con la clara decisión de destituir a la fiscal y el PSC que de boca para afuera dice que nunca votará por su destitución. Pero que en la práctica vemos que el mago Houdini del PSC, el Sr. Kronfle, pese a que no existían razones que justificaran el juicio, promovió su aprobación por el CAL. Luego la comisión de Fiscalización aprobó el juicio político con los votos del PSC y con los votos de ADN, por un pacto subterráneo que nosotros vemos cada vez más evidente y del que esperamos el presidente Noboa se aleje, por el bien del país de su potencial reelección.

¿Qué va a hacer la sociedad ecuatoriana frente a la interesada asociación de estos dos partidos cuestionados, que sumando sus votos pueden llegar al número suficiente para destituir a la fiscal? Ellos con la dictadura del voto son capaces de incluso votar porque la tierra es plana y si la mayoría de ellos vota, pues la tierra es plana. La sociedad ecuatoriana debe estar atenta para respaldar a la reserva moral del país que es la fiscal general de la nación y que entiendan estas fuerzas políticas que están bajo la lupa por sospechas de corrupción, que ellos no van a lograr destituir a la fiscal, ya que saldremos a las calles a defenderla. Sres. Correa y Nebot: no se atrevan a destituir a la fiscal porque encontrarán al pueblo ecuatoriano en las calles. Ustedes están sepultando a sus partidos políticos, que cada vez huelen más a corrupción.

Joffre Lara Terán