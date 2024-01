Cartas de lectores: Acerca de la reciente crisis en Ecuador

Los seres humanos que vivimos en una determinada población, zona, región del planeta debemos entender que los políticos o gobernantes están para crear condiciones, dentro de unas normas, que sean apropiadas o bien favorables para que el entorno social de una nación, región, o bien villa avance según sus aspiraciones, objetivos , etc. Pero debemos comprender que las autoridades elegidas por nosotros no están ahí para hacer milagros, sino para crear esas condiciones que hemos subrayado al principio. Siendo así, deberíamos preguntarnos: ¿por qué se llega a una situación de degradación total? ¿Vamos a un futuro de paraestados donde bandas armadas gobiernan? ¿Qué tenemos nosotros que ver en eso? ¿Qué ocurre cuando las poblaciones no luchan? Quizás en la última pregunta está la clave de todo este lío. Las gentes piensan de forma ingenua que delegando en otros sus vidas está todo arreglado y esto de ninguna forma es así. Cada uno debe asumir el rol que le corresponde y hacer además las cosas bien; esto supone un esfuerzo titánico, sacrificios, horas, trabajo duro, vocación y buscar una pasión en la vida, por supuesto que no sean las redes mal llamadas sociales, sino que sea un objetivo vital que tenga que ver con el sentido de tu vida. A partir de ahí, cuando cada cual sea gobernante de sí mismo y además tenga y desarrolle una capacidad intrínseca de influencia en su medio más inmediato podremos hablar de que hay una sociedad que por fin ha salido de un marco primitivo y se encamina, si otros elementos no lo perturban -y esto dependerá de la fuerza que se imprima en forma evolutiva-, hacia un futuro realmente bueno y también humano. Los que viven en la zona norte del planeta no están libres de nada ya que comienzan y pueden verse detalles de estos elementos que están sucediendo en otros puntos del globo y que sin lugar a dudas llegarán a afectar, como llega un cáncer, a otros lugares del espacio. Quiero decir que este toque de atención es para todos y no solo para los que viven en el país andino.

Jesús Antonio Fernández Olmedo