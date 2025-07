Cartas de lectores | El poder de la acción colectiva y comunitaria

Nos falta fraternizarnos, unir vínculos y reunir acciones para llevar a buen término el compromiso global con la paz, la justicia y la dignidad. No podemos perder la ética. La moral es la ciencia por excelencia para no ir al derrumbe y convertirnos en bestias salvajes. Despertemos, tomemos conciencia del momento. El verdadero instrumento de progreso radica en la rectitud. Un estudio reciente subraya el enorme potencial de la inteligencia artificial en un mercado global de medicina tradicional que alcanzaría seiscientos mil millones de dólares en 2025. Pero esa tecnología no debe convertirse en un nuevo frente de explotación. Lo importante es asegurar que todo avance sirva a los intereses de la humanidad en su conjunto. Si la sociedad no concilia la justicia y la libertad, se hunde en todo. No obstante, y a pesar de los pesares que nos inundan, hay que volver al corazón, sabiendo que un amigo reconciliado es un enemigo doblado. El sano compás nadie lo detiene, sabe hacer vibrar todas las cuerdas, ninguna ingratitud lo cierra y, menos aún, ninguna indiferencia lo cansa.

Víctor Corcoba