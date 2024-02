Cartas de lectores: Abuso contra adultos mayores

Leí sobre el abuso que se da de parte de las empresas de telecomunicaciones. Con fecha 09/01/2023 , ingresé a la Arcotel una denuncia contra una de las tantas empresas, pero hasta el día de hoy no me han dado una respuesta, pese a que mi documento estaba debidamente sustentado. Me pusieron un recibido, sin sello de la institución.

Durante un buen tiempo, en las idas y venidas veía cómo la gente salía indignada y muchas veces hasta llorando de las iras. Cada empresa maneja a su libre albedrío, ellos ponen sus condiciones. Manejan unos contratos lesivos para el usuario.

A mí (adulto mayor), tampoco se me respetaron las condiciones, teniendo que pagar por retiro del plan de internet y también por el de telefonía como si fuera otra instalación.

Para darme copia del contrato se demoraron alrededor de 15 días.

El rato del rato no hay nadie, que responda.

Luis Gonzalo Armando Padilla Argüello