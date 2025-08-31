Señor director, denuncio que en ejercicio de la autonomía municipal, en las dependencias del Registro de la Propiedad de Salinas se violan principios constitucionales por los que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, deberes y oportunidades. También pasan por alto claras disposiciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, pues esta menciona, en favor de los administrados, los principios de no discriminación, transparencia, proporcionalidad y debido proceso, con los cuales se garantiza la seguridad económica e igualitaria de los ecuatorianos.

Cuando una persona fallece se debe cumplir con ciertos trámites, uno de ellos es obtener la Posesión Efectiva de los bienes que fueron del difunto, con el fin de poder administrarlos. Esta posesión no es título de propiedad, pero la usan para hacer cambio de propietarios de vehículos que fueron del difunto. En algunas notarías exigen, sin fundamento legal, el comprobante de estar al día en el pago de impuestos prediales cuando existen inmuebles en la sucesión. La escritura de Posesión Efectiva debe inscribirse en el Registro de la Propiedad del cantón donde están situados los inmuebles; el costo de esta inscripción es de $ 35 en Guayaquil, pero en Salinas es diez veces mayor, de lo que resulta que el considerarnos iguales ante la ley es un mito. La proporcionalidad no existe, y mientras el Gobierno lucha en contra de los vacunadores, este cobro exagerado por una inscripción no deja de ser encubierta vacuna.

Alberto Pincay Paz