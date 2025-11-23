Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Unificar sistemas inteligentes

Los sistemas energéticos seguirán evolucionando; urge actuar para garantizar diseños responsables

Exhortemos a gobiernos e industria a colaborar para construir sistemas energéticos digitalizados, resilientes y protegidos, sustentados en una visión conjunta y planificación a largo plazo. Ello plantea crear infraestructuras unificadas con lectura automática y verificación integrada, que permitan transacciones transparentes e interoperables. Ya India avanza en esa dirección con infraestructura pública digital basada en estándares comunes para identificar a participantes y facilitar intercambio de valor. Los sistemas energéticos seguirán evolucionando; urge actuar para garantizar diseños responsables, cooperación internacional e infraestructuras compartidas que funcionen equitativa y sosteniblemente.

Romy Costa

